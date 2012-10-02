Сделать копию ИМ с каталогом и калькулятором

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$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки127 просмотров

Прежде, чем отвечать на проект, прошу ознакомиться с заданием, иначе – отказываю без объяснения причин!

Проект срочный, поэтому интересует реальный срок исполнения и цена!

Описание и необходимые данные проекта, в прилагаемом архиве.

Вниманию кандидатов – без положительных отзывов работодателей и действительно своего портфолио, не беспокоить!

13 лет назад
e-pr1
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров