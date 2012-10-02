Надо в магазине на движке osCommerce Vam Edition добавить чекбокс для рассылки и правилами пользования (чтобы при клике открывалось всплывающее окно с правилами). От Вас цена, срок.
Создать интернет-магазин на Drupal
Добрый день !
Нужно создать интернет магазин на Drupal и настроить (дизайн будет свой рисуется) , магазин приправ, конкуренты spiceryshop.com.ua lavka-speciy.od.ua/ .
Интересует цена и сроки .
Исполнитель нужен из Украины.
Заявки фрилансеров
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