Магазин на drupal - поправить отображение текста

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Завершен4 заявки201 просмотр

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Drupal
13 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$15
1 день
Всегда на связи, к комментариям прислушивается
Рекомендую, отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад

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