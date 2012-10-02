Выбрать шаблон

Задача в следующем, есть два интернет-магазина на Битриксе. Требуется поддержка разработчика. Необходимо некоторое изменение функционала магазинов, добавление модулей (в основном, входящих в стандарт Битрикс-Бизнес), изменение карточки товара и все такое. Важным моментом является понимание ...