Установка и настройка интернет-магазина 1С-Битрикс

Установка инет-магазина на Битриксе, Настройка, привязка к 1С: Предприятие 8.2.

Есть несколько Инет-магазинов которые необходимо "привязать" к 1С

http://bohemia.kiev.ua/

http://thun.com.ua/

http://wineexpert.kiev.ua/

http://xpresent.com.ua/

Хотелось бы их всех интегрировать с единой базой 1С

1С-Битрикс не покупал