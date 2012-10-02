Установка и настройка интернет-магазина 1С-Битрикс

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок145 просмотров

Установка инет-магазина на Битриксе, Настройка, привязка к 1С: Предприятие 8.2.

Есть несколько Инет-магазинов которые необходимо "привязать" к 1С

http://bohemia.kiev.ua/

http://thun.com.ua/

http://wineexpert.kiev.ua/

http://xpresent.com.ua/

Хотелось бы их всех интегрировать с единой базой 1С

1С-Битрикс не покупал

13 лет назад
trek-metro
59 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров