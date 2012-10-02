Установка инет-магазина на Битриксе, Настройка, привязка к 1С: Предприятие 8.2. Есть несколько Инет-магазинов которые необходимо "привязать" к 1С http://bohemia.kiev.ua/ http://thun.com.ua/ http://wineexpert.kiev.ua/ http://xpresent.com.ua/ Хотелось бы их всех ...
Необходима помощь с osCommerce
Суть проблемы такова, разработан проект на базе osCommerce, какая там версия, сказать точно не берусь.
После небольшой доработки (было добавлена возможность для одного товара указать несколько цен в зависимости от размера и цвета) и после попадания вируса на сайт - важная часть функционала перестала работать.
Проблемы, которые нужно решить:
1. В случае быстрого оформления заказа заполненная корзина пропадает.
2. Корзина формируется скажем в двух вариантах.
- Если товары идут в корзину со стандартной ценой, то товар проходит с ценой
- Если товар идет с не стандартной ценой (не от osCommerce, см. выше) - то корзина не формируется
3. Правка нестандартных цен в админке сайта.
Необходим специалист знающий oscommerce для решения вот этих задач.
Вопросы прошу задавать на на почту [email protected]
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