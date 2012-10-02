Необходима помощь с osCommerce

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Закрыт1 заявка88 просмотров

Суть проблемы такова, разработан проект на базе osCommerce, какая там версия, сказать точно не берусь.

После небольшой доработки (было добавлена возможность для одного товара указать несколько цен в зависимости от размера и цвета) и после попадания вируса на сайт - важная часть функционала перестала работать.

Проблемы, которые нужно решить:

1. В случае быстрого оформления заказа заполненная корзина пропадает.

2. Корзина формируется скажем в двух вариантах.

- Если товары идут в корзину со стандартной ценой, то товар проходит с ценой

- Если товар идет с не стандартной ценой (не от osCommerce, см. выше) - то корзина не формируется

3. Правка нестандартных цен в админке сайта.

Необходим специалист знающий oscommerce для решения вот этих задач.

Вопросы прошу задавать на на почту [email protected]

13 лет назад
NekaBk
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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