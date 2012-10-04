Интернет-магазин "под ключ"

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт27 заявок217 просмотров

Требуется создание интернет магазина под ключ, можем рассмотреть покупку готового.

Основные требования:

-не сложная CMS

-привязка платежных систем

13 лет назад
Bloodys
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать магазин

    $250

    Добрый день, требуется создать интернет магазин по продаже спортивных товаров, насчёт движка хотелось бы переговорить с вами, какой лучше, я думаю dle ваши вопросы и варианты писать в скайп oleg12688, сроки исполнения 7 дней

    DLE
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дописать интернет-магазин на php

    $500

    Движок самопальный. Необходимы знания php, mysql, ajax. При ответе на проект желательно привести примеры подобных проектов для оценки как опыта разработки, так и дизайнерских навыков. Пишите предложения со сроками и ...

    AJAXMySQLPHP
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    Разработка крупного интернет магазина на Shop-Script WebAsyst Есле можно напишите возможности системы и то что мы получим после разработки. Цену разработки и сроки. Ваши данные для связи также интересуют. Тз исполнителю. ...

    Webasyst
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тех. решение по автоотправке цифровых товаров

    У нас сайт на стандартном движке, предоставленном компанией Мегагрупп megagroup.ru Нужно создать страницу для приема платежей и отправки после получения оплаты цифровых товаров. Опыт реализации аналогичных проектов желателен.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на CMS Shop-Script WebAsyst

    Здравствуйте. Нужен интернет магазин на cms Shop-Script WebAsyst Интересует цена, сроки разработки. И возможности интернет магазина на этой системе. Пока не понятно какую систему лучше выбрать. Также пишите свои контактные данные. Обязательно ...

    Webasyst
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходима помощь с osCommerce

    Суть проблемы такова, разработан проект на базе osCommerce, какая там версия, сказать точно не берусь. После небольшой доработки (было добавлена возможность для одного товара указать несколько цен в зависимости от размера и цвета) и ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад