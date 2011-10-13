Настройка удалённых рабочих столов Пользователей на Windows Server 2008 R2. Последующая тех. поддержка.
Перенести сайт на новый хостинг
есть сайт на джумле. нужно перенести его на новый хостинг, который нужно зарегить на меня. помочь оплатить за хостинг и за домен.
сделать так, чтобы после переноса не было лагов.
Есть ФТП пароли, пароли для администрирования сайта на джумле.
с ув.
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