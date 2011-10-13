Перенести сайт на новый хостинг

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Завершен11 заявок270 просмотров

http://bodysport.com.ua

есть сайт на джумле. нужно перенести его на новый хостинг, который нужно зарегить на меня. помочь оплатить за хостинг и за домен.

сделать так, чтобы после переноса не было лагов.

Есть ФТП пароли, пароли для администрирования сайта на джумле.

с ув.

Joomla
14 лет назад
MelAlex
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$25
1 день
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Заявки фрилансеров

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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