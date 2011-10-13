Перенести сайт на новый хостинг

http://bodysport.com.ua

есть сайт на джумле. нужно перенести его на новый хостинг, который нужно зарегить на меня. помочь оплатить за хостинг и за домен.

сделать так, чтобы после переноса не было лагов.

Есть ФТП пароли, пароли для администрирования сайта на джумле.

с ув.