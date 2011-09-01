Настроить виртуальный веб-сервер на SUSE Linux

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт12 заявок196 просмотров

Нужно профессионально настроить виртуальный веб-сервер на SUSE Linux.

Отписываетесь те у кого есть опыт в данный теме. Расскажите о своем опыте.

Linux
14 лет назад
maxmma
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенос сайта на другой хостинг

    Корректно перенести мой сайт с моего старого хостинга на новый (сайт на JOOMLA) Доступы к фтп предоставлю. Настройки доменного имени поменяю сам. Оплата на карту ПРИВАТ24

    Joomla
    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перенести сайты

    Нужно перенести 48 сайтов со всеми настройками общим объёмов 13,5гб на новый сервер. Старый хостинг под управлением plesk8, на новом plesk9 SSH-доступ при этом все файлы ...

    Хостинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Виртуальный хостинг

    Необходимо предложить наиболее оптимальные решения (варианты) по строительству (покупке ) сервера для размещения сайтов корпоративных клиентов. Сайты на Joomla и WP. Посещаемость от 30 до 800 человек в сутки на разных ...

    JoomlaWordPress
    Хостинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенести сайт на другой хостинг (shop-script)

    Перенесли сайт, пересли бд. А как там чего подключить не знаем. Срок : сейчас. Цена обговариваема. С Вас настройка,и подсказка- что трогать если будем переносить. Жду исполнителейю

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Срочно перенести сайт на другой хостинг

    Добрый день, ищем специалиста для перемещения сайта на другой хостинг. Это сайт www.iui-forum.com.ua , его нужно перенести на другой хостинг. Что нужно для выполнения задачи и в какие сроки можно выполнить задание? Нам нужно ...

    Хостинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Зарегист. домен и хостинг и сделать переадресацию

    1.Зарегистрировать домен в зоне ru и хостинг 2.Сделать переадресацию с этого домена на мой сайт 3.Оплачиваю домен+хостинг и вашу работу 4. Пишите сразу свою цену, выбераю тех кто предложит дешевле. ...

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад