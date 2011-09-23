Нужно перенести 48 сайтов со всеми настройками общим объёмов 13,5гб на новый сервер. Старый хостинг под управлением plesk8, на новом plesk9 SSH-доступ при этом все файлы ...
Перенос сайта на другой хостинг
Корректно перенести мой сайт с моего старого хостинга на новый (сайт на JOOMLA)
Доступы к фтп предоставлю. Настройки доменного имени поменяю сам.
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