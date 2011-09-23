Перенос сайта на другой хостинг

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Завершен2 заявки138 просмотров

Корректно перенести мой сайт с моего старого хостинга на новый (сайт на JOOMLA)

Доступы к фтп предоставлю. Настройки доменного имени поменяю сам.

Оплата на карту ПРИВАТ24

Joomla
14 лет назад
Alex_11
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$10
1 день
Очень доволен. Понимание при общении, конкретные действия, все сделано быстро. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

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