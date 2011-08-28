Виртуальный хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт6 заявок149 просмотров

Необходимо предложить наиболее оптимальные решения (варианты) по строительству (покупке ) сервера для размещения сайтов корпоративных клиентов.

Сайты на Joomla и WP. Посещаемость от 30 до 800 человек в сутки на разных сайтах.

Нужны консультации по техническим вопросам, затраты на постоянное администрированию данного сервера (техническая поддержка клиентов).

Количество сайтов - 30, предусмотреть дальнейшее расширение возможностей данного сервера.

Укажите вашу цену исходя из комплекса всех работ от начала до технической поддержки + ориентировочная стоимость самого оборудования.

JoomlaWordPress
14 лет назад
saitby
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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