VPS-хостинг для автоторговли на форекс

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт2 заявки159 просмотров

Система на базе Windows Server. Доступ Клиентов через удалённые рабочие столы. Биллинг на базе ISP BILLmanager. Последующее консультирование.

14 лет назад
Systema49
Игорь 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенос сайта на другой хостинг

    Корректно перенести мой сайт с моего старого хостинга на новый (сайт на JOOMLA) Доступы к фтп предоставлю. Настройки доменного имени поменяю сам. Оплата на карту ПРИВАТ24

    Joomla
    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перенести сайты

    Нужно перенести 48 сайтов со всеми настройками общим объёмов 13,5гб на новый сервер. Старый хостинг под управлением plesk8, на новом plesk9 SSH-доступ при этом все файлы ...

    Хостинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Виртуальный хостинг

    Необходимо предложить наиболее оптимальные решения (варианты) по строительству (покупке ) сервера для размещения сайтов корпоративных клиентов. Сайты на Joomla и WP. Посещаемость от 30 до 800 человек в сутки на разных ...

    JoomlaWordPress
    Хостинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенести сайт на другой хостинг (shop-script)

    Перенесли сайт, пересли бд. А как там чего подключить не знаем. Срок : сейчас. Цена обговариваема. С Вас настройка,и подсказка- что трогать если будем переносить. Жду исполнителейю

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Срочно перенести сайт на другой хостинг

    Добрый день, ищем специалиста для перемещения сайта на другой хостинг. Это сайт www.iui-forum.com.ua , его нужно перенести на другой хостинг. Что нужно для выполнения задачи и в какие сроки можно выполнить задание? Нам нужно ...

    Хостинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Зарегист. домен и хостинг и сделать переадресацию

    1.Зарегистрировать домен в зоне ru и хостинг 2.Сделать переадресацию с этого домена на мой сайт 3.Оплачиваю домен+хостинг и вашу работу 4. Пишите сразу свою цену, выбераю тех кто предложит дешевле. ...

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад