Есть два сайта: Один находится в /test/web/ Второй /test/web/test/ Оба на джумле, юзают одну базу данных. После переноса с веб хостинга на впс (связка nginx+php-fpm+memcached) тот сайт, что находится в /test/web/ ...
Настройка nginx в качестве кэш. прокси сервера
нужно настроить nginx под в качестве кэширующего прокси сервера (front-end), сайт не сложный,
1. на разные папки/шаблоны урлов задать различные настройки для кэшей
2. убрать кэш для /admin/* и запросов с авторизированной кукой
3. для /admin установить auth_basic
рассмотрю варианы тех, кто имел опыт работы с аналогичными задачами
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