Поправка ошибки при переносе сайта на джумле

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен3 заявки164 просмотра

Есть два сайта:

Один находится в /test/web/

Второй /test/web/test/

Оба на джумле, юзают одну базу данных.

После переноса с веб хостинга на впс (связка nginx+php-fpm+memcached) тот сайт, что находится в /test/web/ ( http://217.115.118.9/ ) открывается только заглавная страница, остальные выдают ошибку 404. Второй ( http://217.115.118.9/test/ ) работает нормально.

Можете пожмакать посмотреть эти сайты, попробовать выявить причину. Подсказка: В первом, который не работает включен плагин переписки урл-ов, отключать не собираемся пока. При переходе на одну из ссылок (например /about_us) nginx начинает искать такую папку на диске.

Нужно поправить, и показать в чём была проблемма.

Насчёт оплаты: поскольку я сам переносил всё это добро, но не доперенёс (нужно поправить вышеупомянутую ошибку, и оптимизировать (от вас требуется только ошибку поправить), то оплата будет по факту оплаты *моей* работы). Плачу $7 USD. Обращаться желательно в скайп, остальные контакты внизу.

Скайп:- nadim.abazid

JoomlaNginxPHP
14 лет назад
abazid
Надим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

conroe
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 часов назад
14 лет назад
$7
1 день
Отлично справился, видно, что старался. Хороший человек, грамотный, и пишет без ошибок, что нынче всё реже и реже встречается:) Рекомендую.
Все отлично, рекомендую!

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conroe
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 часов назад
14 лет назад

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