Поправка ошибки при переносе сайта на джумле

Есть два сайта:

Один находится в /test/web/

Второй /test/web/test/

Оба на джумле, юзают одну базу данных.

После переноса с веб хостинга на впс (связка nginx+php-fpm+memcached) тот сайт, что находится в /test/web/ ( http://217.115.118.9/ ) открывается только заглавная страница, остальные выдают ошибку 404. Второй ( http://217.115.118.9/test/ ) работает нормально.

Можете пожмакать посмотреть эти сайты, попробовать выявить причину. Подсказка: В первом, который не работает включен плагин переписки урл-ов, отключать не собираемся пока. При переходе на одну из ссылок (например /about_us) nginx начинает искать такую папку на диске.

Нужно поправить, и показать в чём была проблемма.

Насчёт оплаты: поскольку я сам переносил всё это добро, но не доперенёс (нужно поправить вышеупомянутую ошибку, и оптимизировать (от вас требуется только ошибку поправить), то оплата будет по факту оплаты *моей* работы). Плачу $7 USD. Обращаться желательно в скайп, остальные контакты внизу.

Скайп:- nadim.abazid