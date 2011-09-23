Настроить VPS через ISP Manager

Есть VPS от компании ht-systems с установленной ISP Manager. Необходимо настроить впс, то есть привязать к нему определенный домен, убедится что сайты на нем будут работать и т.д.

Работа будет считаться выполненной после того как на впс будет установлена голая джумла, и при переходе на домен который нужно привязать к впс, будет открываться эта самая голая джумла.