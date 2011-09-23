Настроить VPS через ISP Manager

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Закрыт4 заявки134 просмотра

Есть VPS от компании ht-systems с установленной ISP Manager. Необходимо настроить впс, то есть привязать к нему определенный домен, убедится что сайты на нем будут работать и т.д.

Работа будет считаться выполненной после того как на впс будет установлена голая джумла, и при переходе на домен который нужно привязать к впс, будет открываться эта самая голая джумла.

Joomla
14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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