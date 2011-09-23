нужно настроить nginx под в качестве кэширующего прокси сервера (front-end), сайт не сложный, 1. на разные папки/шаблоны урлов задать различные настройки для кэшей 2. убрать кэш для /admin/* и запросов с авторизированной ...
Настроить VPS через ISP Manager
Есть VPS от компании ht-systems с установленной ISP Manager. Необходимо настроить впс, то есть привязать к нему определенный домен, убедится что сайты на нем будут работать и т.д.
Работа будет считаться выполненной после того как на впс будет установлена голая джумла, и при переходе на домен который нужно привязать к впс, будет открываться эта самая голая джумла.
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