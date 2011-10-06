Установить 2 сайта с cms joomla на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен7 заявок197 просмотров

Есть 2 сайта сделанных на cms joomla. Они размещены в данный момент на бесплатном хостинге radyx.ru

Необходимо их перенести на хостинг компании Мастерхост. Все доступы есть.

От вас бюджет и сроки.

Joomla
14 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Все сделано быстро и качествено. Остался доволен работой Михаила.
Доволен сотрудничеством! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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