Вывод последних тем с форума IPB на главную.

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Закрыт4 заявки163 просмотра

Нужно вывести блок последних тем с форума IPB на главную страницу CMS DLE.

Пример - http://kiarioclub.ru/ блок "На форуме" Шаблон стандартный из поставки DLE - Gemini

DLE
10 лет назад
sirbusbyru
Иван 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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