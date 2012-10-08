Конструктор продукции

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Закрыт6 заявок136 просмотров

необходим конструктор продукции на сайт сделаный на флеше

вот пример неплохого решения

http://creamondi.md/ru/sliding-door_wardrobe/conctructor_1/default.aspx

продукт нужен по функционалу ближе к суперокнам

http://kctsoft.ru/software/swnd/about/

расчитывать в нем нужно окна, двери, перегородки - плоские изделия из стекла и зеркала

13 лет назад
vip-glass
Руслан 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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