Переделать "корзину". Сайт на ExpressionEngine

Есть сайт: http://goo.gl/hA6fm

1. В данным момент такая вещь как корзина реализована очень плохо.

Необходимо это исправить - фактически, полностью переписать логику работы этой функции. Подробное ТЗ будет предоставлено. Краткое - во вложении.

2. Несколько мелких ошибок на сайте - их необходимо поправить.

Движок сайта - ExpressionEngine. Посильную информацию по CMS и структуре сайта предоставлю. От Вас - умение и желание работать с незнакомой системой.

От Вас жду ориентировочную стоимость работ и сроки.