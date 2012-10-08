Нужно вывести блок последних тем с форума IPB на главную страницу CMS DLE. Пример - http://kiarioclub.ru/ блок "На форуме" Шаблон стандартный из поставки DLE - Gemini
Поставить IPContent на форум IPB
Требуется поставить IPContent на хостинг с уже установленным форумом от IPB.
Форум должен остаться в корне.
Сайт на IP.Content - http://домен.ru/index.php?app=ccs.
Контент русифицировать.
В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество по администрированию ресурса и написанию для него отдельных модулей.
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