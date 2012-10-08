Поставить IPContent на форум IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется поставить IPContent на хостинг с уже установленным форумом от IPB.

Форум должен остаться в корне.

Сайт на IP.Content - http://домен.ru/index.php?app=ccs.

Контент русифицировать.

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество по администрированию ресурса и написанию для него отдельных модулей.

13 лет назад
Gainet
53 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров