Сделать базу данных (программу)

Необходимо сделать программу на подобии http://sverka1.ru/ для управления заказами, исполнителями и клиентами. Создать ее так, чтобы с помощью этой программы можно было управлять автоматически рассылкой заказов, чтобы клиенты могли напрямую управлять своими заказами и имели доступ к исполнителю заказа. А также, чтобы сразу была продумана система занесения автора в черный список.

Для ознакомления с площадкой пароль и логин будет выслан непосредственно мастеру.

А на сайте нужно подключить форму для входа автора и клиента.