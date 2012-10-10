Необходим счетчик на jquery, который бы отсчитывал в сторону увеличения заданное число в заданный промежуток времени. В заданное время (берется с сервера) счетчик бы обнулялся до заданного числа.

Анимацию можно взять с этого примера http://demo.tutorialzine.com/2011/12/countdown-jquery/

Например. Временной промежуток 2-10 сек. Увеличение по возрастанию от 1 до 4. Обнуление в 00-00 по МСК до 150.

Скрипт обнуляет счетчик в 00-00 по МСК до 150. Каждые 2-10 сек число увеличивается на 1-4, в 00-00 счетчик опять обнуляется.