Необходим парсинг с Яндекс.Маркета.

Нужно получить данные с Яндекс. Маркета о накопителях данных разных производителей, которых мы предоставим, в виде таблички.

Необходимо сформировать таблицу exel с моделями носителей данных разных производителей.

Все ячейки в таблице должны быть заполнены. Таблица следующего вида

Категория Производитель ID / модель Название Технические характеристики Объем Полное описание Фото1 Фото2 Фото3 Фото4

структурировать продукцию следующих производителей по типам: 1.жесткие диски 2. внешние жесткие диски 3. сетевые хранилища (NAS) 4. usb flash drive 5. серверы 6. raid контроллеры 7. карты памяти 8. ssd диски – распределить по этим категориям все выпускаемые и снятые с производства модели.

Например, есть производитель Samsung. Он производит много всего, но нам нужны только все USB Flash drive (12 моделей), Жесткие диски и сетевые накопители (всего 302 модели) и карты памяти (всего 7 моделей).

Всего необходимо около 7-10 тысяч моделей.