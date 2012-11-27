Необходимо сделать программу на подобии http://sverka1.ru/ для управления заказами, исполнителями и клиентами. Создать ее так, чтобы с помощью этой программы можно было управлять автоматически рассылкой заказов, чтобы клиенты могли напрямую управлять своими заказами и имели ...
Необходим парсинг с Яндекс.Маркета
Необходим парсинг с Яндекс.Маркета.
Нужно получить данные с Яндекс. Маркета о накопителях данных разных производителей, которых мы предоставим, в виде таблички.
Необходимо сформировать таблицу exel с моделями носителей данных разных производителей.
Все ячейки в таблице должны быть заполнены. Таблица следующего вида
Категория Производитель ID / модель Название Технические характеристики Объем Полное описание Фото1 Фото2 Фото3 Фото4
структурировать продукцию следующих производителей по типам: 1.жесткие диски 2. внешние жесткие диски 3. сетевые хранилища (NAS) 4. usb flash drive 5. серверы 6. raid контроллеры 7. карты памяти 8. ssd диски – распределить по этим категориям все выпускаемые и снятые с производства модели.
Например, есть производитель Samsung. Он производит много всего, но нам нужны только все USB Flash drive (12 моделей), Жесткие диски и сетевые накопители (всего 302 модели) и карты памяти (всего 7 моделей).
Всего необходимо около 7-10 тысяч моделей.
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