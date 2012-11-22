Нужно вывести блок последних тем с форума IPB на главную страницу CMS DLE. Пример - http://kiarioclub.ru/ блок "На форуме" Шаблон стандартный из поставки DLE - Gemini
Вывод части сайта в iframe
Здравствуйте!
Задача создать скрипт, выводящий произвольную часть сайта либо по координатам, либо конкретный div-блок в iframe на другом сайте. Нашел решения в сети, но у самого не получается. Нужна помощь знающих JS
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