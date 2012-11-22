Вывод части сайта в iframe

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки192 просмотра

Здравствуйте!

Задача создать скрипт, выводящий произвольную часть сайта либо по координатам, либо конкретный div-блок в iframe на другом сайте. Нашел решения в сети, но у самого не получается. Нужна помощь знающих JS

JavaScript
13 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

semenutas
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена быстро и хорошо. Все пожелания были учтены. Задерживаем оплату пока, но исполнитель мужественно терпит. Просим потерпеть до этой недели = вопрос закроем. Эту приписку после уберем и расширим наш отзыв.
Заказчик оказался интеллигентным образованным человеком, с которым было приятно работать и общаться. Четко ставит задачи и видит требуемый результат. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

semenutas
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад