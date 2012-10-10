Разработка сайта
Исправить ошибку в движке
Движок писался лет 5 назад, движок самописный. Сейчас не работает одна из функций- надо разобраться в чем проблема и исправить. Язык – php, насколько знаю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Ищется специалист на wordpress на долгосрочное сотрудничество, знающий верстку и умеющий работать с этим движком. Задания будут частенько, необходимо будет править мелкие доработки на сайтах. Сегодня задание такое, прикрепил файл. Пишите ваш ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Изменить ссылки в модуле question and answer на чпу ссылки и написать правила для mod rewrite, чтобы они работали.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
См. ТЗ во вложении. 1 исполнитель может взять как 1 интеграцию, так и более (пока-2, дальше - будут еще).Закрыт13 лет назад
- $100
Есть псд макет двух страниц, верстка главной и недоделанная верстка страницы каталога. Надо повесить на DLE. По срокам несколько дней. Оплата по факту (вешаете у себя на хостинге, я проверяю, корректируем, оплачиваю, вы переносите сайт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте, нам нужен php-программист для разработки скрипта, осуществляющий поиск по базе данных mysql.Веб-программирование22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Кандидаты только из Украины. Условия: Опыт работы с Zend Framework или Symfony1,2 Хорошие знания JavaScipt (JQuery) Опыт веб-разработки Умение разбираться в чужом коде ...Закрыт13 лет назад
- $32
Быстренько сделать небольшие доработки на сайте, движок drupal 6. Файл прикрепил, что надо будет сделать. За работу 1000руб. (32$)Закрыт13 лет назад
Необходим парсинг с Яндекс.Маркета. Нужно получить данные с Яндекс. Маркета о накопителях данных разных производителей, которых мы предоставим, в виде таблички. Необходимо сформировать таблицу exel с моделями носителей данных разных производителей. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
нужна установка 2 сайтов на 1 с битрикс лицензияВеб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад