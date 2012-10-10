Исправить ошибку в движке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки110 просмотров

Движок писался лет 5 назад, движок самописный. Сейчас не работает одна из функций- надо разобраться в чем проблема и исправить. Язык – php, насколько знаю.

PHP
13 лет назад
vuzlib
42 года
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Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DoctorX
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
3 дня
Замечательно справился с поставленными задачами. Все отлично выполнил и недорого

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DoctorX
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад