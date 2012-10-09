Специалист по WordPress

Ищется специалист на wordpress на долгосрочное сотрудничество, знающий верстку и умеющий работать с этим движком. Задания будут частенько, необходимо будет править мелкие доработки на сайтах.

Сегодня задание такое, прикрепил файл. Пишите ваш опыт работы с wordpress и цену за которое готовы выполнить эту работу.