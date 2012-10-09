Специалист по WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок133 просмотра

Ищется специалист на wordpress на долгосрочное сотрудничество, знающий верстку и умеющий работать с этим движком. Задания будут частенько, необходимо будет править мелкие доработки на сайтах.

Сегодня задание такое, прикрепил файл. Пишите ваш опыт работы с wordpress и цену за которое готовы выполнить эту работу.

WordPress
13 лет назад
mall
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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