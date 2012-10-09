Повесить сайт на DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Есть псд макет двух страниц, верстка главной и недоделанная верстка страницы каталога. Надо повесить на DLE. По срокам несколько дней. Оплата по факту (вешаете у себя на хостинге, я проверяю, корректируем, оплачиваю, вы переносите сайт ко мне на хостинг)

2500 рублей.

DLE
13 лет назад
vihr1985
Илья 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров