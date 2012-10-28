Требуется небольшое пасхальное яйцо для WP

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок118 просмотров

Всем привет!

Требуется вставить в тему WP код, обеспечивающий нижеописанный функционал:

в заданном месте футера отображается картинка размером 1х1 пиксель (путь к которой может быть задан); курсор над этой областью не меняет форму; после 8 кликов мышью по картинке, она меняется на другую, размером 50х50 пикселей (путь к которой также может быть задан).

То есть такое небольшое пасхальное яйцо, которое должно корректно отрабатывать во всех общеупотребительных браузерах.

Готов заплатить за этот код 200 WMR.

WordPress
13 лет назад
weblizard
Алексей 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

avalak_net
Алексей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Сотрудничество с Алексеем оставило самые приятные впечатления. Профессионально, быстро, отзывчиво. Весьма благодарен, будут заказы – непременно обращусь.

Заявки фрилансеров

avalak_net
Алексей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад