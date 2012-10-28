Разработка сайта
Требуется небольшое пасхальное яйцо для WP
Всем привет!
Требуется вставить в тему WP код, обеспечивающий нижеописанный функционал:
в заданном месте футера отображается картинка размером 1х1 пиксель (путь к которой может быть задан); курсор над этой областью не меняет форму; после 8 кликов мышью по картинке, она меняется на другую, размером 50х50 пикселей (путь к которой также может быть задан).
То есть такое небольшое пасхальное яйцо, которое должно корректно отрабатывать во всех общеупотребительных браузерах.
Готов заплатить за этот код 200 WMR.
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