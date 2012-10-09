Небольшие доработки сайта на ShopScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки105 просмотров

Необходимо доработать ЧПУ и корзину для сайта.

ТЗ во вложении. Интересуют цены по каждому пункту и реальные сроки.

Жду ваших предложений!

13 лет назад
alexwingchun
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров