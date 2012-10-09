Правки на CMS Joomla

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Закрыт4 заявки133 просмотра

И так есть интернет-магазин и есть такие задачи :

1. при клике на кнопку купить, всплывает окно, при котором раньше были уведомление, "товар добавлен в корзину", либо "товара нет в наличии" - сейчас ето очень криво работает.

2. работает криво поиск, и так же в поиск нужно ввести новый параметр "поиск по размерам" которого сейчас нету

кто исправит ети ошибки за сколько времени и сколько денег хотите?

всем кандидатам дам имя сайта... пишите

оплата по факту сделанной работы...

Joomla
13 лет назад
creative-way
Руслан Ткач 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров