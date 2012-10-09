Требования: Знание MySQL, умение составлять запросы средней сложности, проектировать структуру БД Уверенное владение PHP Понимание принципов ООП Владение каким-либо известным фреймворком (Yii, Zend, Phpcake и т.п.) Наличие портфолио (желательно указать ...
Правки на CMS Joomla
И так есть интернет-магазин и есть такие задачи :
1. при клике на кнопку купить, всплывает окно, при котором раньше были уведомление, "товар добавлен в корзину", либо "товара нет в наличии" - сейчас ето очень криво работает.
2. работает криво поиск, и так же в поиск нужно ввести новый параметр "поиск по размерам" которого сейчас нету
кто исправит ети ошибки за сколько времени и сколько денег хотите?
всем кандидатам дам имя сайта... пишите
оплата по факту сделанной работы...
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