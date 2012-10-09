Требуется мод Joomla (PHP/xml)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок119 просмотров

Требуется мод, отображающий в разных местах сайта (2 места) данные(цыфровые) из xml перемноженные на имеющуюся формулу.

JoomlaPHP
13 лет назад
pointer700
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров