Взломаны 3 сайта

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Завершен7 заявок196 просмотров

При нажатии на мои сайты в Пс яндекс, открываются совсем сторонние ресурсы...

Видимо троян или ещё что-то..

Нужна срочная помощь в ликвидации этой дряни...

Хостинг hc.ru

Кто разбирается в таких делах - пишите цену и сроки выполнения

13 лет назад
Pepelr
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ShopMarket
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Чтож, в моей критической ситуации, Сергей просто спас меня - решил проблему быстро и качественно. Спец своего дела. В дальнейшем буду обязательно сотрудничать с ним!
Только позитивные эмоции от сотрудничества. Краткие, но четкие задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

ShopMarket
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад