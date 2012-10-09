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Веб-программист (веб-разработчик) - Украина
Должностные обязанности:
Поддержка, модификация, оптимизация сайтов компании.
Проектировка и оптимизация баз данных MySQL.
Участие в разработке интернет-проектов с нуля.
Изучение новых технологий.
Требования
• Отличное знание PHP (опыт работы не менее 2 лет), HTML, CSS
• Хорошее знание Javascript‚ Ajax, MySQL, XML
• Понимание и опыт ООП, работа с системами контроля версий (SVN/Git)
• Умение разбираться в чужом коде
• Красивый код :) То есть код выверен, структурирован, прописаны комментарии (не построчные – достаточно комментариев к функциям и основным блокам кода).
• Опыт внедрения систем аналитики (напр. Google Analytics, Я.Метрика)
• Опыт оптимизации MySQL запросов и имеющегося php-кода (уменьшение времени обработки запросов)
• Опыт настройки WebAsyst, Joomla, Bitrix
• Знание кросс-браузерной вёрстки
• Проживание в Киеве или Киевской области (или хотя бы в Украине)
Дополнительное преимущества:
• Знание Flash + ActionScript
Личные качества соискателя:
• Аналитический склад ума;
• Усидчивость;
• Исполнительность;
• Коммуникабельность;
• Пунктуальность;
• Желание обучаться
• Честность
Условия работы:
Удалённая работа. Свободный график – главное, чтобы задачи выполнялись качественно и своевременно.
Форма оплаты сдельная.
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