Веб-программист (веб-разработчик) - Украина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Должностные обязанности:

Поддержка, модификация, оптимизация сайтов компании.

Проектировка и оптимизация баз данных MySQL.

Участие в разработке интернет-проектов с нуля.

Изучение новых технологий.

Требования

• Отличное знание PHP (опыт работы не менее 2 лет), HTML, CSS

• Хорошее знание Javascript‚ Ajax, MySQL, XML

• Понимание и опыт ООП, работа с системами контроля версий (SVN/Git)

• Умение разбираться в чужом коде

• Красивый код :) То есть код выверен, структурирован, прописаны комментарии (не построчные – достаточно комментариев к функциям и основным блокам кода).

• Опыт внедрения систем аналитики (напр. Google Analytics, Я.Метрика)

• Опыт оптимизации MySQL запросов и имеющегося php-кода (уменьшение времени обработки запросов)

• Опыт настройки WebAsyst, Joomla, Bitrix

• Знание кросс-браузерной вёрстки

• Проживание в Киеве или Киевской области (или хотя бы в Украине)

Дополнительное преимущества:

• Знание Flash + ActionScript

Личные качества соискателя:

• Аналитический склад ума;

• Усидчивость;

• Исполнительность;

• Коммуникабельность;

• Пунктуальность;

• Желание обучаться

• Честность

Условия работы:

Удалённая работа. Свободный график – главное, чтобы задачи выполнялись качественно и своевременно.

Форма оплаты сдельная.

AJAXCSSGitHTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHPWebasyst
13 лет назад
pizhova
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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