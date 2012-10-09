Сделать для сайта версию на украинском языке

Есть сайт http://dkzem.sebastopol.ua/

Надо сделать выбор отображения страниц/страницы на Русском или Украинском языке, то есть находясь на какой то странице в русской версии, нажав УКР страница подменилась украинской версией.

Пример, http://www.mts.com.ua/ukr/actions.php

Страницы на украинском языке будут созданы позже или надо чтобы они уже были готовы, а потом делать такой функционал?

Стоимость и сроки?

Как я понимаю сайт написан с применением zend framework!