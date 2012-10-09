Установить рекапчу

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Установить reCaptcha для формы гостевой.

Код отправки формы в приложении.

Оплата Webmoney / Приват 24 / наличными в Киеве

13 лет назад
EKCTPEMICT
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Качественный и быстрое выполнение задачи с подводными камнями за 5 минут решил задачу. Только приятные впечатления!
Все замечательно: понятное задание, быстрая проверка результата и незамедлительная оплата. Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка скрипта php (GeoIP)

    Необходима доработка скрипта который отслеживает ip и referer и не разрешает просмотр конкретной части сайта блокрованному ip. Есть небольшое ТЗ в котором указаны задания на доработку скрипта типа добавления страны в черный список ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Веб-программист (веб-разработчик) - Украина

    $1000

    Должностные обязанности: Поддержка, модификация, оптимизация сайтов компании. Проектировка и оптимизация баз данных MySQL. Участие в разработке интернет-проектов с нуля. Изучение новых технологий. Требования • Отличное знание PHP ...

    AJAXCSSGitHTMLJavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать парсер

    Требуется создание парсера, который будет парсить объявления с сайтов недвижимости применяя фильтр телефонов. Фильтр также наполняется путем парсинга с сайта и ручного добавления. доски авито и сландо очень желательны. Внешний вид как часть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Взломаны 3 сайта

    При нажатии на мои сайты в Пс яндекс, открываются совсем сторонние ресурсы... Видимо троян или ещё что-то.. Нужна срочная помощь в ликвидации этой дряни... Хостинг hc.ru Кто разбирается ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Осуществление рассылки по базе адресов

    Необходимо срочно произвести рассылку HTML письма по базе из 5500 контактов (все контакты подписывали соглашение на получение информации, могу предоставить отсканированные копии, если это необходимо). Внутри HTML письма необходимо вставить ссылку на форму в которую ...

    HTML
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Программист PHP, JavaScript, HTML, CSS, MySQL

    На постоянную удаленную работу требуется сотрудник обладающий следующими знаниями: 1. Очень хорошие знания PHP (уметь писать грамотный код); 2. Очень хорошие знания JavaScript (грамотный код, знать что такое ajax и уметь с ним работать); 3. ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правки на CMS Joomla

    И так есть интернет-магазин и есть такие задачи : 1. при клике на кнопку купить, всплывает окно, при котором раньше были уведомление, "товар добавлен в корзину", либо "товара нет в наличии" - сейчас ето ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад