Добавление совместимости с социальными сетями

Нужны модули авторизации через facebook, livejournal и вконтакте на одном форуме invision power board. Так же нужны кнопки like от фейсбука и вконтакте для того же форума и трёх сайтов на wordpress. К сожалению, я не очень представляю, сколько это будет стоить, а потому предлагаю Вам писать свои предложения.