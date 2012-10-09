Парсинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок147 просмотров

В конечном итоге нужны списки e-mail и номера телефонов, БОЛЬШЕ НИЧЕГО. Формат файла csv, xls.Передача скриптов не потребуется.

Список источников я даю, их около 40.

13 лет назад
kreogena
50 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров