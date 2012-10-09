Необходима доработка скрипта который отслеживает ip и referer и не разрешает просмотр конкретной части сайта блокрованному ip. Есть небольшое ТЗ в котором указаны задания на доработку скрипта типа добавления страны в черный список ...
Парсинг
В конечном итоге нужны списки e-mail и номера телефонов, БОЛЬШЕ НИЧЕГО. Формат файла csv, xls.Передача скриптов не потребуется.
Список источников я даю, их около 40.
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