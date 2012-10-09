Дописать/исправить Simpla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки84 просмотра

Есть рабочий магазин на движке Simpla

Требуется добавить доп. возможности в административную часть

ТЗ предоставлю.

основные задачи:

1. упростить позиционирование товаров в витрине магазина

2. система скидок на группы товаров т.е. нужна возможность устанавливать скидку на различные группы товаров.

13 лет назад
kox2010
Андрей 
70 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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