Изменение структуры сайта на Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок145 просмотров

http://www.travel-rnd.ru/

на нем две страницы главная и новости дублируют контент друг друга, необходимо, сделать раздельно заполнение контентом страниц

Все проблема решена, всем спасибо большое, сорри если кому-то не успел ответить

Joomla
13 лет назад
aaleksandr
Александр 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ruslango
Руслан 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отлично все сделал, очень оперативно и недорого. Доволен, обращусь еще.
Заказчик грамотно поставил задачу, работать было комфортно.

Заявки фрилансеров

ruslango
Руслан 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад