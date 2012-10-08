Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
11 лет назад
Руслан профессионал своего дела! До сих пор с ним сотрудничаю постоянно!
Ответный отзыв
Работать с заказчиком приятно, по сей день обращается!
$20
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Руслану! Все сделал на совесть до последнего возился, пока все не решили. Буду с ни сотрудничать и по другим сайтам.
Ответный отзыв
Отлично поработали. Всем бы таких заказчиков!
$10
10 баллов
11 лет назад
Отлично все сделал, очень оперативно и недорого. Доволен, обращусь еще.
Ответный отзыв
Заказчик грамотно поставил задачу, работать было комфортно.
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Руслан ! Оперативно и качественно справился с поставленной задачей !
Ответный отзыв
Работа была не сложно, было приятно работать с заказчиком.