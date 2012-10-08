ruslango

Руслан ruslango

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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Отзывы заказчиков
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Нужно сделать все по пунктам - сайт на WP
Руслан профессионал своего дела! До сих пор с ним сотрудничаю постоянно!
Работать с заказчиком приятно, по сей день обращается!
Ответный отзыв
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Уменьшение скорости загрузки сайта
Спасибо Руслану! Все сделал на совесть до последнего возился, пока все не решили. Буду с ни сотрудничать и по другим сайтам.
Отлично поработали. Всем бы таких заказчиков!
Ответный отзыв
aaleksandr
Александр 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Изменение структуры сайта на Джумле
Отлично все сделал, очень оперативно и недорого. Доволен, обращусь еще.
Заказчик грамотно поставил задачу, работать было комфортно.
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$10
10 баллов
11 лет назад
Баг в joomla
Спасибо Руслан ! Оперативно и качественно справился с поставленной задачей !
Работа была не сложно, было приятно работать с заказчиком.
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