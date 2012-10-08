Баг в joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок121 просмотр

Проблема в то что не можем разблокировать (снять замочки ) со страниц ,в админке.

На принт скрине видно.

Необходимо их разблокировать фтп и доступ к админке предоставим.

Жду предложений по цене.

Joomla
13 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

ruslango
Руслан 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо Руслан ! Оперативно и качественно справился с поставленной задачей !
Работа была не сложно, было приятно работать с заказчиком.

Заявки фрилансеров

ruslango
Руслан 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад