Функции сделать саит на Joomle задание в приложение от вас сроки и бюджет более детально и уточняюшие т3 с исполнителем
Создание сайта на WordPress по готовому макету
Необходимо быстро сделать простой (9 страниц, 2 фото-галереи) сайт на Wordpress.
Основные пожелания:
- правильная натяжка на WP (меню редактируются через редактор меню, удобное редактирование фотогалерей)
- валидный код, дружественный для SEO
- корректное отображение на ipad/iphone
Сайт желательно сделать за выходные.
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