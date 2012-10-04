Создание сайта на WordPress по готовому макету

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок160 просмотров

Необходимо быстро сделать простой (9 страниц, 2 фото-галереи) сайт на Wordpress.

Основные пожелания:

- правильная натяжка на WP (меню редактируются через редактор меню, удобное редактирование фотогалерей)

- валидный код, дружественный для SEO

- корректное отображение на ipad/iphone

Сайт желательно сделать за выходные.

WordPress
13 лет назад
ilya_krylov
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров