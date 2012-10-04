Скопировать интернет-магазин на CMS

Вот такой магазин нужно скопировать на cms: monsterbeats7.ru или этот: bmcart.ru.

Нужна хорошая русская cms с возможностями импорта товаров в yml для яндекс маркета и другие функции.

предварительно: magento или pestoshop, но возможно и другую рассмотреть.

наполнение сайта будет другое.

от нас: предоплата, и дополнительная работа по расширению сайта и его поддержки.

если хорошо сработаемся - есть еще ряд проектов которые нужно натянуть на cms.

от вас: сроки и цена