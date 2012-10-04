Здравствуйте. Требуется подготовить файл для загрузки в интернет-магазин на движке Simpla.Есть прайс-листы с данными(наименование товара,артикул,стоимость и т.д.) и фотографии.Нужно собрать все эти данные в 1 файл для загрузки в интернет-магазин. Кол-во товара около 2000 ...
Скопировать интернет-магазин на CMS
Вот такой магазин нужно скопировать на cms: monsterbeats7.ru или этот: bmcart.ru.
Нужна хорошая русская cms с возможностями импорта товаров в yml для яндекс маркета и другие функции.
предварительно: magento или pestoshop, но возможно и другую рассмотреть.
наполнение сайта будет другое.
от нас: предоплата, и дополнительная работа по расширению сайта и его поддержки.
если хорошо сработаемся - есть еще ряд проектов которые нужно натянуть на cms.
от вас: сроки и цена
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