Недоделка в модуле ModX

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Прошлый программист/верстальщик должен был подготовить функцию разделения Галереи изображений на две разные платформы - iOS и Android OS. Например, есть приложение "Noname", оно выпущено и в AppStore и в Play Market - на страничке приложения должна быть размещены на ссылка на закачку и в AppStore и Play Market, а также галерии двух типов (2 платформы). Задание было почти выполнено, но программист не доделал меню добавления изображения для одной из галерей - это видно на скриншотах.

Этот баг необходимо поправить.