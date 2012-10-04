Нужно довести до ума блог racing-cars.com.ua/ - Подобрать хороший тематический шаблон - Добавить дополнительные разделы За подробностями пишите в скайп или icq skype ...
Недоделка в модуле ModX
Сайт основан на CMS ModX.
Прошлый программист/верстальщик должен был подготовить функцию разделения Галереи изображений на две разные платформы - iOS и Android OS. Например, есть приложение "Noname", оно выпущено и в AppStore и в Play Market - на страничке приложения должна быть размещены на ссылка на закачку и в AppStore и Play Market, а также галерии двух типов (2 платформы). Задание было почти выполнено, но программист не доделал меню добавления изображения для одной из галерей - это видно на скриншотах.
Этот баг необходимо поправить.
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