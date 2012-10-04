Недоделка в модуле ModX

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки97 просмотров

Сайт основан на CMS ModX.

Прошлый программист/верстальщик должен был подготовить функцию разделения Галереи изображений на две разные платформы - iOS и Android OS. Например, есть приложение "Noname", оно выпущено и в AppStore и в Play Market - на страничке приложения должна быть размещены на ссылка на закачку и в AppStore и Play Market, а также галерии двух типов (2 платформы). Задание было почти выполнено, но программист не доделал меню добавления изображения для одной из галерей - это видно на скриншотах.

Этот баг необходимо поправить.

AndroidiOSMODX
13 лет назад
CleverPumpkin
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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