Блог на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок130 просмотров

Нужно довести до ума блог racing-cars.com.ua/

- Подобрать хороший тематический шаблон

- Добавить дополнительные разделы

За подробностями пишите в скайп или icq

skype - vpromo

icq - 423117008

(с пометкой БЛОГ WORDPRESS)

WordPress
13 лет назад
vpromo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров