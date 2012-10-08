Мелкие доработки на сайте на Джумла

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки127 просмотров

Здравствуйте.

Нужно:

1. доделать календарь в новостях

2. поправить ссылки в статьях и новостях

Joomla
13 лет назад
perfectum
Илья 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад
$40
1 день
Алексей все сделал быстро и в срок, то что 2-е до него не могли сделать, а только тянули время. Постоянно на связи. Будем работать еще. Рекомендую!
Задача была четко поставлена, оплата быстрая. В ходе работы заказчик помогал и учавствоал в процессе. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад