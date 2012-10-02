Создать систему управления сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок142 просмотра

Доброго времени суток.

Требуется создать систему управления сайтом - сайт удаленной работы. Только очень простой.

cms должна быть написана с нуля. дизайн разработаем самостоятельно.

Для начала простейший функционал:

аккаунт работодателя;

аккаунт фрилансера;

Создание проектов и возможность в них отвечать.

Вот собственно и все.

Требуется сделать все с нуля. Движки из паблика не предлагать.

Указывайте пожалуйста стоимость и сроки.

Спасибо!

13 лет назад
PiaR
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов

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