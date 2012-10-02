Настройка и подгонка шаблона WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки111 просмотров

Задача:

Есть купленый шаблон http://themeforest.unitedthemes.com/wpversions/nevada/1/

Необходимо сделать следующее:

- русифицировать шаблон

- добавить виджеты справа для: fb, vk, g+

- добавить плагин комментирования поста через fb, vk

- авторизация ( регистрация) через соцсети fb, vk, g+

- сделать страницу расписания мероприятий с интеграцией с google calendar

- сделать структуру сайта на статических страницах

- настроить категории, для отображения в меню

- встроить простой движок продаж с возможность оплаты через paypal и liqpay.com

Жду предложений со сроками и ценами.

WordPress
13 лет назад
cohe4ko1
Иван 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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