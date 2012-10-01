Нужна помощь по Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Здравствуйте, уважаемые специалисты !

Возникла проблема с доступом в административную панель сайта на Joomla

Вот адрес http://www. lesmash43. ru/administrator

Суть проблемы - редирект со страницы входа в административную панель на главную страницу.

Есть доступ к FTP.

Joomla
13 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

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