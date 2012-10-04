Нужно сделать сайт на Joomla по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок149 просмотров

Прилагаю картинку.

из нюансов:

1) обратный звонок - просто форма, ответ приходит на почту (пример - http://violent.su/callback)

2) слайдер

3) слева проекты - надо чтобы удобно менялись из админки

4) новости

пишите цены и сроки.

Joomla
13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$70
2 дня
Стас очень ответственный и пунктуальный исполнитель. Советую работу с ним!
Второй раз работаем с Романом. Снова никаких претензий, всё отлично, буду рад продолжать сотрудничать.

Заявки фрилансеров

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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